"Турецкая Мэрилин": 47-летняя Нургюль Ешилчай покорила пляжными фото

Нургюль Ешилчай. Фото: instagram.com/nurgulyesilcayy

47-летняя турецкая киноактриса Нургюль Ешилчай, сыгравшая главную роль в сериалах "Великолепный век. Империя Кесем", "Любовь и наказание", похвасталась в соцсети фигурой в купальнике, передает NUR.KZ.

Зеленоглазая красавица Нургюль может дать фору молодым чаровницам. Ее фигура восхищает поклонников, как и великолепная игра в кино.

Нургюль выложила пляжные фото в ленте и искупалась в комплиментах. Фанаты сравнили ее с голливудской дивой Мэрилин Монро.

"Я не зря говорю, что она самая красивая женщина в мире", "Турецкая Мэрилин", "Неизменная красота, я знал ее по сериалу "Особняк с виноградными лозами", она совсем не изменилась, просто стала еще прекраснее", - восхитились они.

Отметим, что Нургюль Ешилчай известна также своими ролями в сериалах "Вдребезги", "Искупление", "Прощальное письмо".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2025359-turetskaya-merilin-47-letnyaya-nurgyul-eshilchay-pokorila-plyazhnymi-foto/