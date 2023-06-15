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68-летняя звезда мексиканских сериалов поразила фанатов глубоким декольте

Опубликовано:

Лусия Мендес
Лусия Мендес. Фото: instagram.com/luciamendezof

68-летняя мексиканская кинозвезда Лусия Мендес, известная по сериалам "Никто, кроме тебя", "Мариелена", поразила фанатов в соцсети красивой фигурой и глубоким декольте, передает NUR.KZ.

Лусия Мендес не только замечательная киноактриса, но и певица, а также модель. Красавицу Ракель из сериала "Никто, кроме тебя" с прекрасными глазами до сих пор помнят казахстанские зрители. С момента выхода сериала прошло почти 40 лет, но актриса все так же хороша.

На одном из последних фото Лусия появилась в пикантном наряде с глубоким декольте. Образ знаменитости не могли не оценить поклонники.

"Прекрасная", "Люблю тебя, дива из Мексики", "Очень красиво и элегантно", "Мое восхищение! Лусия Мендес, продолжай сиять", "Дама великолепна и многие из нас хотели бы дожить до этого возраста и увидеть себя такими, она звезда и гордость Мексики", - отреагировали фолловеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2024913-68-letnyaya-zvezda-meksikanskih-serialov-porazila-fanatov-glubokim-dekolte/

Автор: Салтанат Шорай
68-летняя звезда мексиканских сериалов поразила фанатов глубоким декольте

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