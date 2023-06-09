"Ты стареешь?": 53-летняя актриса Хизер Грэм показала фигуру в купальнике

Хизер Грэм. Фото: instagram.com/imheathergraham

Голливудская актриса Хизер Грэм пощеголяла на солнечном пляже в крошечном бикини и удивила фанатов. Поклонники отметили, что актриса великолепно выглядит в свои годы, передает NUR.KZ.

53-летняя звезда серии шпионских комедийных фильмов про Остина Пауэрса опубликовала пляжные фотографии в соблазнительном белом бикини и продемонстрировала свою подтянутую фигуру.

"Благодарна, что провела время на этом прекрасном пляже", - написала под постом знаменитость.

"Ты не стареешь! Выглядит потрясающе", "Ты настоящая?", "Вы выглядите точно так же, как 35 лет назад", "Чрезвычайно жарко. Забудьте, что ей 53 года, это невероятно", "Ты стареешь?", "О боже! Она все еще прекрасна", "Афродита, поднимающаяся из морской пены", "Вне времени", "Чем старше женщины становятся, тем горячее они выглядят", - отреагировали поклонники на снимки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2024023-ty-stareesh-53-letnyaya-aktrisa-hizer-grem-pokazala-figuru-v-kupalnike/