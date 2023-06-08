"Это перебор": Say Mo в нижнем белье и провокационных позах разозлила моралистов

Say Mo. Фото: instagram.com/say_mo__

Казахстанская певица Say Mo поделилась в Instagram пикантными кадрами. Серия провокационных снимков вызвала бурную реакцию фолловеров, передает NUR.KZ.

На снимках Молдир позирует в провокационных позах, накинув белую рубашку поверх нижнего белья.

"Уятменам" не понравились откровенные снимки, они посчитали подобные кадры излишними.

"Это перебор, не канает такое выставлять публично", "Слишком сильно подражает Карди Б", "Отвратительно", "Перебор, конечно", "Сэй Мо уже не та, в последнее время много на себя берет", "Мне кажется, это перебор", - прокомментировали они.

Однако некоторые фолловеры поддержали Say Mo и высоко оценили смелые фотографии отечественной артистки.

"Не понимаю, если вам неприятно на нее смотреть, то зачем вы здесь? Это Сэй Мо, да, она такая. Вы первый день ее знаете?", "Самая горячая девочка", "Во-первых, шикарная фигура, молодая, красивая, не замужем. Девушка что хочет, то и делает", "Девушка-бомба, честно говорю", - написали фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2023851-eto-perebor-say-mo-v-nizhnem-bele-i-provokatsionnyh-pozah-razozlila-moralistov/