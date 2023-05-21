"Королева вернулась": Зендая в платье с откровенным декольте восхитила поклонников

Зендая. Фото: instagram.com/zendaya

Американская актриса Зендая появилась в роскошном образе на вечеринке итальянского бренда Bulgari. Поклонники звезды завалили ее восхищенными комментариями, передает NUR.KZ.

Фото актрисы с мероприятия появились в Сети. Для выхода девушка выбрала длинное облегающее черное платье с эффектным декольте. На шею она надела колье с фирменной извивающейся змеей Bulgari.

Зендая. Фото: Pietro S. D'Aprano/Getty Images for Bulgari

Кроме того, Зендая на своей странице в Instagram выложила видео с фотосессии в наряде.

"Прошлая ночь была как сон", – подписала она публикацию.

Подписчики звезды осыпали ее лестными комментариями.

"Воплощение красоты. И так чертовски круто", "Ты настоящая принцесса", "Очень красиво", "Самая красивая женщина в мире!", "Безупречное совершенство", "И, королева вернулась", – написали пользователи соцсети.

Зендая. Фото: Claudio Lavenia/Getty Images for Bulgari

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2021249-koroleva-vernulas-zendaya-v-plate-s-otkrovennym-dekolte-voshitila-poklonnikov/