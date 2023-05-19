"Изысканно": 57-летняя Синди Кроуфорд в ярком аутфите собрала комплименты в Сети

Синди Кроуфорд. Фото: instagram.com/cindycrawford

57-летняя американская супермодель Синди Кроуфорд в ярком аутфите украсила ленту своих подписчиков в Instagram и собрала лестные отзывы в свой адрес, передает NUR.KZ.

"Солнце в пасмурный день", - подписала модель снимок, на котором запечатлена на террасе в желтом оригинальном комбинезоне.

Фанаты тут же оценили новое фото знаменитости. За несколько часов оно набрало множество "лайков". Отметим, что у супермодели 7,6 млн подписчиков в этой социальной сети.

"Вы всегда солнечная", "Изысканно", "Так красиво", "Синди, ты красива и очаровательна. Надеюсь, у тебя отличный и замечательный день", "Привет из Германии", - отреагировали фанаты.

А несколькими днями ранее Синди порадовала фанатов редким архивным фото с детьми - дочерью Кайей и сыном Пресли.

"Эти двое сделали меня мамой. Я так люблю вас обоих!" - гласит комментарий к теплому снимку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2021223-izyskanno-57-letnyaya-sindi-krouford-v-yarkom-autfite-sobrala-komplimenty-v-seti/