"Как это модно и свежо": Лиза Арзамасова в экстремальном мини украла сердца фанатов

Лиза Арзамасова. Фото: instagram.com/liza_arzamasova

Российская актриса Лиза Арзамасова примерила необычный образ и восхитила своих верных поклонников в Instagram. Молодая мама снялась в эстремальном мини, передает NUR.KZ.

Звезда сериала "Папины дочки" предстала перед фанатами в необычном образе. Ее оригинальный аутфит и креативную фотосессию оценили фанаты.

"Настроение "К взлету готова", - подписала Лиза новое фото, на котором запечатлелась в экстремальном мини с задорными кудряшками.

Подписчики оценили ее способность быть всегда разной.

"Отличного взлета, Лиза", "Лиза, как это модно, свежо и незаезженно", "Прекрасный образ", "И взлет будет идеальным в таком наряде", "Мэри Поппинс, вы забыли зонтик", "Да что же такое?! Она все время разная и шикарная!", "Главное, чтобы костюмчик сидел", - оставили свои комментарии пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2021072-kak-eto-modno-i-svezho-liza-arzamasova-v-ekstremalnom-mini-ukrala-serdtsa-fanatov/