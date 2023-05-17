"Идеальное тело": американская модель поразила фанатов снимком на пляже

Брукс Нейдер. Фото: instagram.com/brooksnader

Американская модель и актриса Брукс Нейдер впечатлила фанатов, показав свою стройную фигуру. Снимки она опубликовала на своей странице в Instagram, передает NUR.KZ.

Девушка позировала на берегу побережья в белоснежном топе с длинными рукавами-клеш и глубоким декольте, а также юбке с высоким разрезом, обнажающим стройные ноги модели. Инстадива дополнила образ солнцезащитными очками и массивными сережками.

Звезда соцсетей в обворожительном наряде продемонстрировала свою подтянутую фигуру и восхитила своих поклонников, собрав шквал комплиментов в Сети.

"Ты выглядишь потрясающе", "Брукс, как всегда, просто великолепна", "Ангел", "Идеальное тело", "Как маленькая русалочка","Удивительная женщина", "Великолепная королева Брукс", "Очень красива, моя дорогая, и очень сексуальная", "Икона", - прокомментировали фолловеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2020899-idealnoe-telo-amerikanskaya-model-porazila-fanatov-snimkom-na-plyazhe/