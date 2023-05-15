Возлюбленная Джейсона Стейтема показала стройные ноги в соблазнительном платье

Роузи Хантингтон-Уайтли. Фото: instagram.com/rosiehw

Британская супермодель и возлюбленная актера Джейсона Стейтема показала стройные ноги в платье с высоким разрезом. Снимком она поделилась на своей странице в Instagram, передает NUR.KZ.

Экс-ангел Victoria's Secret Роузи Хантингтон-Уайтли опубликовала фотографию со своим возлюбленным Джейсоном Стейтемом. На кадрах супермодель предстала в ассиметричном платье черного цвета с пикантным разрезом. А звезда голливудских боевиков Стейтем облачился в черный костюм в полоску и дополнил образ черными солнцезащитными очками.

"Самая сексуальная пара", "Лучшая пара", "Как можно быть такой красивой", "Это очень красиво и стильно", "С возрастом все красивее!", "Великолепная леди", "Невероятная красавица с грустными глазами", "Этот взгляд безумно сказочный. Ты выглядишь нереально" , - отреагировали поклонники пары.

Стоит отметить, что модель младше своего избранника на 20 лет. Пара воспитывает двоих детей: пятилетнего сына Джека и дочь Изабеллу, которую она родила в феврале прошлого года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2020512-vozlyublennaya-dzheysona-steytema-pokazala-stroynye-nogi-v-soblaznitelnom-plate/