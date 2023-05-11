"С ума сойти!": актриса и модель Леля Баранова похвасталась пышной грудью в глубоком декольте

Леля Баранова. Фото: instagram.com/lyolya_baranova01

Российкая актриса и модель Ольга Баранова, известная под псевдонимом Леля Баранова, похвасталась пышной грудью в воздушном платье. Чувственные фото Леля опубликовала в Instagram, передает NUR.KZ.

Звезда сериалов "Лестница в небеса", "Улица", "Фитнес" опубликовала новые фотографии в своей ленте. Леля запечатлелась в легком шифоновом платье на тонких бретелях с глубоким декольте.

Яркие фото блондинки разбавили серые будни и восхитили ее фанатов. Образ девушка дополнила нюдовым макияжем.

"Летний вайб", - подписала актриса свои фото.

Фанаты, а их у девушки в этой социальной сети около 600 тысяч, не поскупились на лестные отзывы в ее адрес.

"Какая красивая и женственная", "С ума сойти!", "Просто персик", "Такая летняя", "Богиня", "Неотразимая, "Невероятная", "Великолепная моя", - гласят комментарии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2020117-s-uma-soyti-aktrisa-i-model-lelya-baranova-pohvastalas-pyshnoy-grudyu-v-glubokom-dekolte/