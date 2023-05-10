"С вас нужно брать пример": жена рэпера Мота предстала в необычном образе

Мария Мельникова. Фото: instagram.com/maryme.23

Блогерша и супруга известного российского рэп-исполнителя Мота - Мария Мельникова поделилась на своей странице в Instagram кадрами в необычном образе и поведала, кто ее вдохновляет, передает NUR.KZ.

Блогерша предстала на кадрах в образе черного лебедя. Девушка примерила черное платье с пышными рукавами и вставками из кружева и лакированной кожи. И подчеркнула образ яркими длинными стрелками в стиле смоки айс.

Подписчики пришли в восторг от жгучего образа инстадивы и выразили ей свое восхищение в комментариях.

"С вас нужно брать пример", "Невероятно красивое платье, вы обворожительна", "Вы очень вдохновляете", "Вы просто нереальная", "Какой у вас пронзительный взгляд", "Какая красивая женщина! Просто вау", "Невероятная", - прокомментировали они.

Мария также рассказала, что с детства она росла сильной и всегда брала пример со своей мамы.

"Эта девочка с самого детства росла сильной и знала, что должна уметь позаботиться о себе. Мама с папой развелись, когда я была еще совсем маленькой. Я всегда брала пример с мамы, которая невзирая ни на что находила в себе силы справляться со всем и не показывать мне реальной картины", - написала она.

Звезда соцсетей также призналась, что ее всегда вдохновляют сильные и волевые женщины.

"Меня всю жизнь вдохновляли сильные, характерные и волевые женщины. Вас так много и вы все просто герои, вечный стимул и вдохновение. Вы прекрасны", - добавила супруга музыканта.

Мария и Матвей (настоящее имя артиста - прим.ред.) Мельниковы в браке с 2016 года. Пара воспитывает пятилетнего сына Соломона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2019964-s-vas-nuzhno-brat-primer-zhena-repera-mota-predstala-v-neobychnom-obraze/