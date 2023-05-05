"Софи Лорен в молодости": Асель Аскар показала стройные ноги в платье с высоким разрезом

Асель Аскар. Фото: instagram.com/assel.askar

Отечественная актриса и блогер Асель Аскар поделилась результатами новой фотосессии в своем Instagram-аккаунте. Асель примерила нежное платье с высоким разрезом, передает NUR.KZ.

Асель указала локацию, где была проведена фотосессия. Это город Дубай. Чувственный образ актрисы, примерившей белое гипюровое платье с открытыми плечами и высоким разрезом, пришелся по душе ее фанатам.

Ее сравнили с известными итальянскими актрисами Моникой Беллуччи и Софи Лорен, оценив стройные ноги Асель и ее фигуру.

"Шикарная женщина", "Божечки, все Барби мира отдыхают", "Казахская Моника Беллуччи", "Боже, какая нежнятина, но в то-же время такая сила и мощь видна", "Смуглая Барби", "Красотка нереальная", "Софи Лорен в молодости", "Шикарные фотки", "Великолепна", "Вы чудесная", - написали восхищенные фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2019567-sofi-loren-v-molodosti-asel-askar-pokazala-stroynye-nogi-v-plate-s-vysokim-razrezom/