"Темнокожая Мэрилин Монро": актриса, сыгравшая Русалочку, восхитила фанатов
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23-летняя американская актриса и певица Холли Бейли опубликовала фото в своем Instagram в соблазнительном платье и собрала комплименты поклонников, передает NUR.KZ.
Актриса, сыгравшая главную роль в новой экранизации знаменитой сказки "Русалочка", появилась на вечеринке после церемонии Met Gala в обтягивающем платье с глубоким декольте.
"После большой ночи. Время вечеринки", - написала знаменитость.
Элегантный образ молодой звезды впечатлил фанатов и они осыпали комплиментами Холли в комментариях.
"Прекрасный, захватывающий дух, ангел", "Дайте ей все роли Диснея", "Ослепительно", "Аплодирую стоя", " Холли, ты элегантна. Выглядишь потрясающе на этих кадрах", "Словно темнокожая Мэрилин Монро! Шикарна!", "У меня нет слов! Просто вау! Посмотри на себя!" - прокомментировали восхищенные фолловеры.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2019188-temnokozhaya-merilin-monro-aktrisa-sygravshaya-rusalochku-voshitila-fanatov/