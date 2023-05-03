"Темнокожая Мэрилин Монро": актриса, сыгравшая Русалочку, восхитила фанатов

Холли Бейли. Фото: instagram.com/hallebailey

23-летняя американская актриса и певица Холли Бейли опубликовала фото в своем Instagram в соблазнительном платье и собрала комплименты поклонников, передает NUR.KZ.

Актриса, сыгравшая главную роль в новой экранизации знаменитой сказки "Русалочка", появилась на вечеринке после церемонии Met Gala в обтягивающем платье с глубоким декольте.

"После большой ночи. Время вечеринки", - написала знаменитость.

Элегантный образ молодой звезды впечатлил фанатов и они осыпали комплиментами Холли в комментариях.

"Прекрасный, захватывающий дух, ангел", "Дайте ей все роли Диснея", "Ослепительно", "Аплодирую стоя", " Холли, ты элегантна. Выглядишь потрясающе на этих кадрах", "Словно темнокожая Мэрилин Монро! Шикарна!", "У меня нет слов! Просто вау! Посмотри на себя!" - прокомментировали восхищенные фолловеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2019188-temnokozhaya-merilin-monro-aktrisa-sygravshaya-rusalochku-voshitila-fanatov/