"Не хуже звезд Болливуда": новый образ Мадины Садвакасовой впечатлил ее фанатов

Мадина Садвакасова. Фото: instagram.com/sadvakasovamadina

43-летняя певица Мадина Садвакасова привлекла внимание своих подписчиков в Instagram новыми фото. Образ артистки покорил их, фолловеры забросали Мадину комплиментами, передает NUR.KZ.

Новые снимки Мадина Садвакасова сопроводила постом-размышлением.

"Очень трудно достичь высот. На это уходят годы, нужны знания, ты усердно трудишься, постоянно находишься в поике, порой ошибаешься, падаешь, встаешь и вновь стремишься к мечте.

А когда думаешь, что достиг мечты, перед тобой возникают новые высоты. Прошу Аллаха, чтобы не лишал меня моего маленького счастья. Пусть моя жизнь будет лишь движением вперед", - отметила она.

"Желаю, чтобы ты достигла мечты, не падай, не уставай, живи долго", "Очень красиво", "Не хуже звезд Болливуда", "Мадина с каждым днем все молодеет", "Прекрасно, у вас еще будет дочь", - написали пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2018628-ne-huzhe-zvezd-bollivuda-novyy-obraz-madiny-sadvakasovoy-vpechatlil-ee-fanatov/