"Нескучное сочетание": молодая жена 77-летнего Петросяна примерила стильный образ

Татьяна Брухунова. Фото: instagram.com/bruhunova

34-летняя супруга известного юмориста Евгения Петросяна продемонстрировала стильный образ. Фолловеры в Instagram оценили ее наряд и отметили, что у Татьяны Бурухуновой отличный вкус, передает NUR.KZ.

"Этой весной меня штормит. Прыгаю из твидового костюма с юбкой годе в леггинсы и кейп. К чему бы это?!" - отметила Татьяна Брухунова.

Образ молодой супруги 77-летнего юмориста зарядил весенним настроением подписчиков. Они отметили, что Татьяна их вдохновляет.

"Татьяна, как же вы заряжаете и вдохновляете творить! Я дизайнер головных уборов и ваши образы - это нечто! Хочется рассматривать детали, фактуры, необычные формы. Просто браво! За креатив и смелость быть яркой", "Классный кейп", "Очень классно. Нескучное сочетание кейпа", "Какая вы стильная и лучезарная", "Смелая, красивая", - отреагировали пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2018447-neskuchnoe-sochetanie-molodaya-zhena-77-letnego-petrosyana-primerila-stilnyy-obraz/