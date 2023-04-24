"Тогда был пик моей карьеры": Алсу показала, как выглядела в 17 лет

Алсу. Фото: instagram.com/alsou_a

39-летняя певица Алсу поделилась на своей странице в Instagram архивными фотографиями, где ей 17 лет. Поклонники, выросшие на песнях Алсу, отметили ее естественную красоту, передает NUR.KZ.

Исполнительница хита "Зимний сон" в преддверии своего сорокалетия поделилась с фолловерами своими архивными фотографиями, на которых артистка в совсем юном возрасте.

"В этом году мне исполняется 40. Видимо, вольно или невольно подсознание начинает подводить промежуточные итоги, готовиться к каким-то переменам, ностальгировать. Сегодня нашла в родительском доме эти фотографии. Мне тут 16-17 лет. Какое же было классное, беззаботное время! И в шоу-бизнесе, кстати, тогда тоже были очень интересные времена. Было столько идей, которые с огромной любовью и желанием мы воплощали в жизнь. Тогда, наверное, был самый пик моей карьеры", - написала певица.

Сейчас, по словам артистки, в ее жизни настал новый, осознанный период, когда она посвящает много времени работе над собой.

"Сейчас уже наступил совершенно осознанный, взрослый этап в моей жизни. Тоже очень интересный, кстати. Много думаю, читаю, работаю над собой. Все меньше времени хочется тратить впустую, иметь бессмысленные беседы с людьми, которые не наполняют мою душу. Быстро устаю от негатива, стараюсь максимально окружать себя только людьми, которых люблю", - рассказала Алсу.

Поклонники певицы тепло отреагировали на снимки, отметив ее естественную красоту.

"Алсу, дорогая, мы выросли на Ваших песнях", "Вот пусть теперь кто-то скажет, что переделанная! По этим фото можно определить, что все свое", "Я ваша фанатка со школы", "Действительно, ностальгия. Помню, как собирала, вырезала ваши интервью, фото, цитаты. Алсу, с каждым годом вы прекраснее!" - прокомментировали подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2017923-togda-byl-pik-moey-karery-alsu-pokazala-kak-vyglyadela-v-17-let/