"Королева, покорившая сердца": Ханде Эрчел похвасталась стройными ногами

Ханде Эрчел. Фото: instagram.com/handemiyy

Популярная турецкая киноактриса Ханде Эрчел похвасталась стройными ножками. Фото, которое она выложила в своем Instagram, за короткое время набрало свыше миллиона "лайков", передает NUR.KZ.

У Ханде Эрчел, которая сыграла главную роль в нашумевшем сериале "Постучись в мою дверь", больше 30 миллионов подписчиков в Instagram.

Популярность молодой актрисы растет с каждым днем, благодаря своим ролям и яркой внешности девушка стала узнаваемой во всем мире.

На последнем фото Ханде похвасталась стройными и длинными ногами, запечатлевшись в коротких черных шортах и белой оригинальной блузке. Образ актрисы дополнили черные туфельки-лодочки. Волосы девушки заплетены в аккуратную косу.

"Красавица", "Королева, покорившая сердца", "Ты самая лучшая", "Я преклоняюсь перед этой красотой", "Ты всегда прекрасна", "Невероятная красота", - отметили фолловеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2017379-koroleva-pokorivshaya-serdtsa-hande-erchel-pohvastalas-stroynymi-nogami/