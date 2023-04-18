"Нет никакой загадки": Ольга Бузова в откровенном наряде возмутила фолловеров

Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86

37-летняя российская певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала в Instagram смелое фото в откровенном наряде и возмутила фанатов подписью к нему, передает NUR.KZ.

Певица поделилась снимком с фотосессии, где она продемонстрировала все прелести своей фигуры. На фото Бузова позирует в бордовом жакете из лаковой кожи и откровенном боди с глубоким декольте и пикантным вырезом. Под фотографией Ольга выразила свое восхищение футболистам, сыгравшим матч в необычной форме.

"Вы знаете мою любовь ко всему красивому, а когда это еще и футбол, то это вдвойне классно. Представляете, "Крылья советов" сыграли с "Химками" на выходных в футболках с портретами космонавтов. Мне кажется, что это крутая идея - и футбол красивый посмотрели, и вспомнили космонавтов", - написала Ольга.

Фолловеры, не найдя связи между фотографией и размышлениями инстадивы, высказали в комментариях свое недоумение, а также подвергли критике телеведущую за чересчур откровенные снимки.

"Причем здесь полуголый купальник и футбол?", "Все пытается доказать бывшим, что потеряли богиню", "Интересно, а сама Бузова узнает себя на этих зафотошопленных донельзя фото?", "Что это обозначает? Полуголая Бузова и футбол?", "Фото не соответствует заявленному посту", "Должна быть в женщине какая-то загадка, но, увы, все нараспашку. Нет никакой загадки", - прокомментировали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2017238-net-nikakoy-zagadki-olga-buzova-v-otkrovennom-naryade-vozmutila-folloverov/