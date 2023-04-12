"Такая нежная": кобызистка Акерке Тажибаева вызвала восторг фанатов новыми фото

Акерке Тажибаева. Фото: instagram.com/akerke_tazhibayeva

Казахстанская кобызистка Акерке Тажибаева примерила нежный образ и очаровала свох фанатов в Instagram. Поклонники ее творчества заявили, что всегда восхищаются ею, передает NUR.KZ.

"Душа требует перемен. Впереди много интересного", - отметила Акерке, выложив новые фотографии, на которых запечатлелась в оригинальном платье с кобызом в руках.

Новый образ кобызистки оценили ее поклонники, оставив комментарии под снимками.

"Вы тут такая нежная", "Красивая", "Когда вы все успеваете?", "Тоже хочу такую фотосессию", "Мне нравится мейкап, такой естественный", "Прекрасная и счастливая мама", "Жан, ты просто огненная", "А где прошла фотосессия?", "Ваша красота слепит мне глаза", "Все идеально - и мейк, и стиль, очень классно", "На вас всегда приятно смотреть", "Фото супер", - отметили пользователи Казнета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2016419-takaya-nezhnaya-kobyzistka-akerke-tazhibaeva-vyzvala-vostorg-fanatov-novymi-foto/