"Цвети всем назло": Жулдыз Абдукаримова покорила фанатов необычным образом (видео)

Жулдыз Абдукаримова. Кадр из видео: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Казахстанская актриса Жулдыз Абдукаримова появилась перед фанатами в Instagram в весеннем образе. Она отметила, что каждая женщина похожа на цветок, передает NUR.KZ.

Жулдыз Абдукаримова сопроводила свое новое видео стихотворением о мимозе.

"В последнее время мое внутреннее состояние схоже с мимозой. Каждая женщина похожа на цветок. А ваше состояние ассоциируется с каким цветком?" - спросила она своих подписчиц.

Супругу отечественного певца Кайрата Нуртаса искупали в комплиментах.

"Ты, как всегда, прекрасна, цвети и пахни всем назло. Обожаю тебя", "Вы похожи на Камшат Жолдыбаеву", "Просто красавица", "Мимоза - мои любимые цветы", "А я похожа на розу с шипами", "Как классно, так поднимает настроение желтый цвет", - отметили комменторы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2016127-tsveti-vsem-nazlo-zhuldyz-abdukarimova-pokorila-fanatov-neobychnym-obrazom-video/