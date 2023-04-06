"Она не стареет": 40-летняя Энн Хэтэуэй в мини-платье удивила фанатов

Энн Хэтэуэй: instagram.com/annehathaway

Американская актриса и обладательница премии "Оскар" и "Золотой глобус" Энн Хэтэуэй снялась для рекламы ювелирной компании в мини-платье. Снимками она поделилась в своем Instagram, передает NUR.KZ.

Энн Жаклин Хэтэуэй (полное имя актрисы - прим.ред.), известная по фильмам "Дьявол носит Prada", "Стажер" и "Интерстеллар", опубликовала кадры со съемок рекламной кампании известного итальянского ювелирного бренда. На фото актриса предстала в черном мини-платье с открытыми плечами.

Поклонники пришли в восторг от красоты актрисы и выразили ей свое восхищение в комментариях.

"Она не стареет", "Потрясающая Энни", "Боже мой! Ты потрясающе красива!", "В другой жизни я хочу быть Энн Хэтэуэй", "Почему я не родилась тобой?", "Перестань быть такой идеальной", "Мне кажется, Энн - одна из самых красивых актрис нашего времени!", "Она как вино. Великолепна", - отреагировали фанаты американской звезды.

Актриса также стала лицом новой рекламной кампании итальянского модельера Донателлы Версаче в коллекции Versace Icons.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2015650-ona-ne-stareet-40-letnyaya-enn-heteuey-v-mini-plate-udivila-fanatov/