"Огненная женщина": чувственный образ Жании Джуринской высоко оценили фанаты

Жания Джуринская. Фото : instagram.com/djurinskaya

Актриса Жания Джуринская представила новый чувственный образ на суд своих фанатов в Instagram. Поклонники назвали ее шикарной и огненной женщиной, передает NUR.KZ.

"Пойдемте в сад. Я покажу вас розам. Вы, наверное, заметили, что чаще всего я работаю с Анастасией Власовой, ну потому, что она крутая", - отметила она.

Результат работы талантливого фотографа из Алматы понравился не только ей, но и ее подписчикам. Чувственный образ актрисы им пришелся по душе.

"Господи! Ты очень красивая", "Шикарная, огненная женщина", "Классные фотки, прям открываетесь с других сторон", "Богиня", "Эталон красоты", "Блистать - это про Жанию", "Чудо-женщина", "Потрясающая, обворожительная", "Символ женской красоты", "Казахская Одри Хепберн", - заявили фанаты под фото.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2015435-ognennaya-zhenschina-chuvstvennyy-obraz-zhanii-dzhurinskoy-vysoko-otsenili-fanaty/