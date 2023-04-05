"Все цветешь и цветешь": фанаты осыпали комплиментами Ольгу Бузову

Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова продемонстрировала фанатам в Instagram новые образы. Поклонники артистки высоко оценили ее наряды, передает NUR.KZ.

Инстадива представила на суд подписчиков подборку новых образов со съемок телевизионного реалити-шоу "Звезды в Африке", где она является ведущей.

"Ваша любимая понедельничная рубрика "Битва образов", - написала Ольга.

Фанаты артистки не поскупились на лайки и выразили ей свое восхищение в комментариях, чему некоторые из подписчиков были удивлены.

"Ого, зашла как обычно комментарии почитать, и все такие положительные, куда мир катится?", "Тут разорваться что ли? Все кайфовые", "Все образы шикарные, просто бомба", "Великолепные фото", "Все цветешь и цветешь! Собранные волосы тебе однозначно к лицу!", "Образы все супер",- отреагировали фолловеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2015411-vse-tsvetesh-i-tsvetesh-fanaty-osypali-komplimentami-olgu-buzovu/