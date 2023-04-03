"Модно быть казахом!": Давлетяров призвал носить традиционный чапан в повседневной жизни

Арман Давлетяров. Фото: instagram.com/arman_dav

Российский медиаменеджер, экс-глава "Муз-ТВ" Арман Давлетяров призвал не забывать свою культуру и возрождать национальные традиции. В Instagram он показал, какой чапан себе выбрал, передает NUR.KZ.

Арман Давлетяров примерил традиционный чапан и отметил, что это очень круто смотрится.

"Каждый казах просто обязан носить наш чапан. Сейчас столько разных моделей и на все вкусы. Во-первых, это наша культура, наследие. Это проявление патриотизма, любви к своим корням и национальности.

И еще, это просто красиво и стильно. Модно быть казахом! Присоединяйтесь ко мне и носите нашу традиционную одежду в повседневной жизни.

Если не мы сами будем носить это, то кто? Вот с таких, казалось бы, мелочей и начинается наша идентичность и наша национальная культура. Кто согласен со мной? Как вам такой чапан, правда же, круто смотрится?" - отметил Давлетяров.

"Мне нравится, что сейчас многие начали носить казахскую национальную одежду, головные уборы, украшения. Это входит в моду, и это здорово!", "Действительно, быть казахом - это модно. Чапаны сейчас шьют очень модные, стильные, креативные", "Вам идет, настоящий батыр", "У Димаша тоже такой чапан", - отреагировали подписчики на публикацию Армана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2015116-modno-byt-kazahom-davletyarov-prizval-nosit-traditsionnyy-chapan-v-povsednevnoy-zhizni/