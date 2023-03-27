"Не верится, что ей почти 50!": звезда Болливуда в платье с открытой спиной покорила Сеть

Малаика Арора. Фото: instagram.com/malaikaaroraofficial

49-летняя индийская актриса, телеведущая и виджей Малаика Арора в сексуальном платье покорила фанатов в Instagram. Они заявили, что кинодива может дать фору юным красавицам, передает NUR.KZ.

"Возвращая сексуальность", - отметила Малаика, выложив в карусели несколько фото, на которых запечатлелась в черном платье с открытой спиной.

Публикация за короткое время набрала свыше 300 тысяч лайков. Отметим, что у болливудской красавицы в этой социальной сети 17,5 млн подписчиков. Это поклонники со всего мира, которые не устают признаваться ей в любви на разных языках.

"Не верится, что ей почти 50!", "Великолепная", "Это идеальные фото", "Горячо", "Искрометная", "Моя любовь навсегда", "Ты всегда прекрасна, в чем бы ты ни была", "Ты источник вдохновения", "Вы выглядите сильной и уверенной", "Ух ты, выглядишь превосходно, подруга", "Сексуальная", - отметили фолловеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2014128-ne-veritsya-chto-ey-pochti-50-zvezda-bollivuda-v-plate-s-otkrytoy-spinoy-pokorila-set/