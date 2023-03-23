"У меня нет денег": отдыхающая на пляже Николь Шерзингер разозлила поклонников цитатой Далай-ламы

Николь Шерзингер. Фото: instagram.com/nicolescherzinger

Экс-солистка Pussycat Dolls Николь Шерзингер продемонстрировала подтянутую фигуру в купальнике на отдыхе в Австралии, куда она недавно прилетела вместе со своим возлюбленным.

Серию снимков с отдыха певица опубликовала в Instagram. Шерзингер продемонстрировала на фото свою подтянутую фигуру в бикини цветочного принта. Образ дополнили массивные серьги и ожерелье, а также стильные солнцезащитные очки.

Снимки она подписала цитатой, авторство которой знаменитость приписала Далай-ламе: "Раз в год отправляйтесь туда, где вы еще никогда не были".

Некоторым поклонникам звезды цитата пришлась не по душе. Они отметили, что такие советы можно давать только богатым.

"Отличный совет для богатых людей", "Попробуй сходить на кухню", "Я бы последовал совету, но у меня нет денег", "Из-за тебя мой кофе вытек из моего носа", "Далай-лама бредит. Как я могу это сделать?" – гласят комментарии.

Как пишет Daily Mail, 44-летняя экс-солистка Pussycat Dolls сейчас отдыхает на пляже в Австралии, куда она прилетела на днях вместе со своим кавалером - бывшим игроком в регби Томом Эвансом.

На сайте IMDb говорится, что Николь Прасковиа Эликолани Вальенте, более известная как Николь Шерзингер, родилась 29 июня 1978 года в Гонолулу и выросла в Луисвилле, штат Кентукки. Является певицей, автором песен, танцовщицей, актрисой и телеведущей.

Наибольшую популярность Шерзингер получила, будучи солисткой группы Pussycat Dolls. Как сольная исполнительница выпустила множество песен, ставших хитами

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2013770-u-menya-net-deneg-otdyhayuschaya-na-plyazhe-nikol-sherzinger-razozlila-poklonnikov-tsitatoy-dalay-lamy/