"Прекрасная статуя": Жаркынай Ханайым удивила креативной фотосессией

Жаркынай Ханайым. Фото: instagram.com/jarkynaixanaiym

Певица и актриса Жаркынай Ханайым поделилась необычной фотосессией в соцсети. Артистка в образе статуи восхитила верных фанатов и выслушала в свой адрес комплименты, передает NUR.KZ.

"Будьте собой. Все остальные места уже заняты", - подписала Жаркынай фотографии, которые разместила в Instagram.

Креативная фотосессия пришлась по душе ее подписчикам. Публикация Жаркынай запестрила от смайликов в виде огня.

"Только ты так можешь", "Огонь", "Я так люблю Жаркынай, потому что она особенная", "Надо было вплоть до ресниц тебя замазать белым. Было бы вообще огнище", "Восхитительно", "Ты превосходна", "Эта девушка что только не придумает", "Прекрасная статуя", "Круто, я тоже захотела такой же фотосет", "Вы особенная, всегда на позитиве", - отреагировали изумленные фолловеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2013578-prekrasnaya-statuya-zharkynay-hanayym-udivila-kreativnoy-fotosessiey/