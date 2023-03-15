"Повзрослей": фото Ким Кардашьян в бикини раскритиковали фолловеры

Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian

Фолловеры раскритиковали новое фото в Instagram 42-летней американской звезды Ким Кардашьян. На кадрах модель позирует в черном бикини, передает NUR.KZ.

Звезда реалити-шоу поделилась очередными кадрами в бикини. Однако подписчики раскритиковали представительницу американского шоу-бизнеса.

"40 лет, а ведет себя как в 21. Повзрослей", "Вы когда-нибудь носите что-нибудь, кроме бикини?", "Она пытается быть актуальной, а этот пост — отчаяние", "Ох, ты начинаешь стареть!", "Всегда с рыбьими губами", "Ради всего святого! Ты же мама!" — написали подписчики в комментариях.

Однако истинные фанаты телезвезды осыпали Кардашьян комплиментами.

"Ты идеальная!", "Очень сексуальна", "Прекрасный вид", "Ким, ты сексуальна и красива", "Так мило", "Ким Кардашьян - просто неотразимый и добрый человек. Я не знаю ее лично, но уверен, что она очень хороший человек", — восхитились поклонники

Ранее мы писали, звезда соцсетей взбудоражила фанатов, опубликовав фото в душе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2012969-povzrosley-foto-kim-kardashyan-v-bikini-raskritikovali-follovery/