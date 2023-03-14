"Не делайте таких фотосессий, иначе вас украдут": Майя Бекбаева пленила фанатов новым образом

Майя Бекбаева. Фото: instagram.com/mayabekbayeva

Казахстанская телеведущая Майя Бекбаева вызвала восторг преданных поклонников, примерив красивое платье. Образ теледивы получил высокую оценку в соцсети, передает NUR.KZ.

"Весеннее настроение. Помогайте выбрать фото - первое, второе или третье?" - отметила телеведущая.

Роскошное платье насыщенного синего цвета с воланами удачно подчеркнуло стройную фигуру знаменитости. Образ дополнили легкие локоны и нюдовый макияж. Поклонники остались без ума от Майи, выразив ей свой восторг в комментариях под фото.

"Я ослеп, отведите меня к окулисту", "Женственная, сексуальная, красивая, талантливая", "Вау! Какая рокошная женщина!", "Мэрилин Монро", "Голосовать не буду, все фото - загляденье", "Не влюбиться невозможно. Вы просто божественна, как Афродита. Больше не делайте таких фотосессий, иначе вас украдут и не посмотрят ни на что", - отреагировали фолловеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2012858-ne-delayte-takih-fotosessiy-inache-vas-ukradut-mayya-bekbaeva-plenila-fanatov-novym-obrazom/