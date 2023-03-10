"Оля, ты сломалась?": Бузову в купальнике раскритиковали фолловеры (фото)

Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86

37-летняя российская телеведущая и певица Ольга Бузова в очередной раз получила порцию хейтерских комментариев в Instagram, передает NUR.KZ.

Артистка поделилась фото в купальнике с анималистическим принтом и добавила философскую жизненную мудрость.

"Жизнь как зебра? Будь хитрее! Дошел до белой полосы и вдоль", — написала Бузова.

Реакция критиков не заставила себя долго ждать. Некоторые фолловеры посчитали, что певица сильно втянула живот на фотографиях.

"Зачем втягивать так живот, чтоб ребра были видны? Это некрасиво", "Крайне неудачные фотографии", "Оля, ты сломалась на первой фотке?", "Оля, дыши", "Классно живот втягиваешь, типа никто не заметит", "Зачем так усиленно втягивать живот?" - прокомментировали подписчики.

Однако истинные поклонники телезвезды поддержали ее и выразили Ольге свое восхищение.

"Красивая девушка, трудолюбивая и упорная. Большого ей счастья", "Все кадры отличные, Оля", "Красива как никогда", "Красивая, женственная, сексуальная", "Самая настоящая", "Женщина - мечта, женщина - космос!" - отреагировали фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2012407-olya-ty-slomalas-buzovu-v-kupalnike-raskritikovali-follovery-foto/