"Настоящая императрица": Марина Александрова очаровала новой фотосессией

Марина Александрова. Фото: instagram.com/mar_alexandrova

40-летняя российская актриса Марина Александрова порадовала фанатов в Instagram новой фотосессией. Подписчики высоко оценили ее чувственный образ, передает NUR.KZ.

Новую фотосессию звезда исторического сериала "Екатерина" приурочила к Международному женскому дню.

"К преддверию, чтобы завтра не потеряться в тюльпанах и мимозе", - написала Марина.

Поклонники поздравили свою любимицу с праздником и заявили, что они без ума от ее красоты и таланта.

"Вы не потеряетесь", "Настоящая императрица", "Эти глаза рисовал Бог", "Потрясающая Марина, с наступающим! Спасибо, что вдохновляете своей красотой и добротой!", "Я найду тебя даже в самых густых зарослях! Чего бы мне это ни стоило", "Шикарная женщина, актриса и мама", "Обожаю ее", - отметили они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2012076-nastoyaschaya-imperatritsa-marina-aleksandrova-ocharovala-novoy-fotosessiey/