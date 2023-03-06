"Икона стиля": 67-летняя Долина покорила фанатов новым образом

Лариса Долина. Фото: instagram.com/larisa.dolina.official

Народная артистка России, певица Лариса Долина собрала комплименты в Сети, опубликовав новое фото в Instagram. Образ знаменитости по достоинству оценили ее фанаты, передает NUR.KZ.

Долина сопроводила фото стихотворением Натальи Очкур о женщинах. На снимке 67-летняя артистка запечатлена в ярком и эффектном платье.

"Ларочка, какая ты чудесная!" - одна из первых прокомментировала фото актриса Лариса Гузеева.

"Лариса, вы красотка! Платье очень вам идет. Так было приятно на вас смотреть на шоу "Ну-ка, все вместе!", "Вау, как вам идут такие образы!", "Лариса, шикарно, просто шикарно! Сто лет вам в здравии и благополучии прожить и нам радость дарить", "Понятно, что эликсир молодости еще не изобрели, но у вас получается не стареть! А платье просто бомба", "Какая роскошная женщина", "Икона стиля", - отметили фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2011890-ikona-stilya-67-letnyaya-dolina-pokorila-fanatov-novym-obrazom/