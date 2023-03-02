"Хюррем-султан, ты ли это?": Нюшу в новом образе сравнили с героиней турецкого сериала

Нюша. Фото: instagram.com/nyusha_nyusha

Певица Нюша опубликовала новые фотографии в социальной сети. Образ артистки высоко оценили ее фолловеры, сравнив ее с героиней турецкого сериала "Великолепный век", передает NUR.KZ.

"Работайте над этим проектом ежедневно и у вас обязательно все получится", - написала Нюша в своем Instagram. Отметим, что в этой соцсети у певицы почти 5 миллионов подписчиков, которые любят наблюдать за ее жизнью и творчеством.

Фанаты заявили, что Нюша в новом образе похожа на восточную принцессу.

"Хюррем-султан, ты ли это?", "Какой же красивый цвет платья, такой весенний", "Жади, это ты?", "Наша принцесса Жасмин", "Похожа на Жади из "Клона", "Вай, какая красивая женщина!", "Не узнать прежнюю Нюшу", "Роскошная", "Класс", "Наша восточная красавица", - рассыпались в лестных отзывах преданные фолловеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2011514-hyurrem-sultan-ty-li-eto-nyushu-v-novom-obraze-sravnili-s-geroiney-turetskogo-seriala/