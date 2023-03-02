"Куколка": Мадина Садвакасова с розовыми локонами удивила пользователей Казнета

Мадина Садвакасова. Фото: instagram.com/sadvakasovamadina

43-летняя казахстанская певица Мадина Садвакасова примерила яркий образ для весенней фотосессии. Однако ее преображение понравилось не всем подписчикам в Instagram, передает NUR.KZ.

"Что бы вы сказали, если бы я так изменилась с приходом весны? Идет или нет?" - спросила Мадина своих подписчиков, запечатлевшись на фото с розовыми локонами, в розовой шубке и шляпе в тон.

Яркий образ знаменитости вызвал неоднозначную реакцию, одним пользователям соцсети он понравился, другим - нет.

"Нет, не по возрасту, не делай так, землячка", "Неважно сколько вам лет, главное, что идет. Мадина совсем еще молода, я ее старше, но чувствую себя молодой и красивой, душа ведь не стареет", "Красивому человеку все к лицу", "Женщина в 45 - ягодка опять", "Как ни старайся, юной девушкой не стать", "Куколка Мадина, все к идет", - отреагировали подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2011426-kukolka-madina-sadvakasova-s-rozovymi-lokonami-udivila-polzovateley-kazneta/