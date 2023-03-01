"Чудесные": Серик Акишев умилил Казнет теплыми семейными фото

Серик Акишев с дочерьми. Фото: instagram.com/serik_akishev

Казахстанский телеведущий и продюсер Серик Акишев умилил пользователей Казнета теплыми семейными фотографиями, которые опубликовал на своей страничке в Instagram, передает NUR.KZ.

Телеведущий отметил, что с годами стал больше понимать ценность семьи.

"Ближе к зрелости стал понимать, как важна семья и семейная поддержка", - отметил телеведущий, выложив семейную фотосессию в Сети.

Серик Акишев с семьей. Фото: instagram.com/serik_akishev

Умиленные фанаты согласились с тем, что в жизни нет ничего важнее семьи. Они пожелали Серику Акишеву и его домочадцам счастья и благополучия.

"Классно, красивая семья! Будьте счастливы, не болейте", "Прекрасное зрелище, радует глаз", "Здоровья и благоденствия вашей семье", "Чудесные", "Классные фотки", "Какие красивые, счастливые", "Прекрасные слова", "Счастья вашей семье", "Какие милые!" - выразили свой восторг пользователи социальной сети.

Серик Акишев с семьей. Фото: instagram.com/serik_akishev

Серик Акишев с семьей. Фото: instagram.com/serik_akishev

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2011330-chudesnye-serik-akishev-umilil-kaznet-teplymi-semeynymi-foto/