"Красота - страшная сила": примерившая яркие образы Жулдыз Омиргали изумила Казнет (видео)

Жулдыз Омиргали. Фото: instagram.com/zhuldyzomirgali_official

Экс-солистка "КешYOU" Жулдыз Омиргали примерила разные образы, записав видео в стиле TikTok. Перевоплощение певицы и актрисы высоко оценили ее фолловеры в Instagram, передает NUR.KZ.

Одним из первых оценил образы своей супруги певец Айкын Толепберген. Он оставил под видео смайлики с глазами-сердечками.

К нему присодинились подписчики Жулдыз, а их у нее в этой социальной сети 1,2 млн человек. Яркие весенние образы вызвали у них восторг и разбавили серые будни.

"Третий образ очень нежный", "Красота - страшная сила, залипла и посмотрела 10 раз", "Я так ждала этот контент", "Шикарная", "Челка вам так идет", "Просто вау", "Супер", "Красавица, слов нет", - отреагировали на публикацию Жулдыз ее верные фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2010792-krasota-strashnaya-sila-primerivshaya-yarkie-obrazy-zhuldyz-omirgali-izumila-kaznet-video/