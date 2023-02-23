"Сногсшибательный красавчик": Emin показал, каким был в 26 лет

Эмин Агаларов. Фото: instagram.com/eminofficial

43-летний азербайджанский и российский певец Эмин Агаларов, известный как Emin, поделился архивным фото в Instagram. Фанаты отметили, что артист ничуть не изменился за годы, передает NUR.KZ.

Emin указал, что фото было снято в 1997 году. 26-летний паренек на фото очаровал фанатов. Они не поскупились на многочисленные комментарии.

"Фото супер, Эмин, вы ничуть не изменились", "Молодость такая прекрасная, сейчас намного брутальнее и мужественее", "Жених или дружок? Красавчик. Молодой и очень радостный", "Ой, какой вы здесь молоденький! Сногсшибательный красавчик", "Молодец! Вы почти не изменились, Эмин, так держать!", "Лапуся такой", "Граф де ля Фер", "Время вас только красит, Эмин! Все та же очаровательная улыбка", "Как быстро летит время", - отреагировали фолловеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2010571-snogsshibatelnyy-krasavchik-emin-pokazal-kakim-byl-v-26-let/