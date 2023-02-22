"Звезды Голливуда отдыхают": Динара Сатжан в роскошном платье очаровала Казнет (видео)

Динара Сатжан. Фото: instagram.com/dinarasatzhan

Казахстанская телеведущая Динара Сатжан примерила эффектное красное платье для новой фотосессии. Фанаты в Instagram отметили, что Динара умна, красива и обладает тонким чувством юмора, передает NUR.KZ.

Динара опубликовала видео, на котором она позирует в красном платье с открытыми плечами.

"Вчера подруга сделала мне комплимент, говорит, у меня острый ум, скрывающийся за милым личиком. Типа я скрываю про ум.

Я бы, честно говоря, больше обрадовалась, если бы она сказала мне, что я секси и хот, но тщательно скрываю это своим серьезным видом а-ля бизнесвумен.

Вообще, самые лучшие комплименты говорят подруги и сестры. Иногда даже врагов не надо. Шучу!" - написала Динара (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.).

"Как же я вас обожаю. Смотрю каждый ваш эфир и восхищаюсь вами", "Вы супер", "Идет красный цвет", "Динара, я вам скажу, вы секси и хот, особенно в этом платье", "Вау, зачем приводить в пример зарубежных див, когда у нас своя красавица", "Сочетание ума и красоты - это мощная сила", "Очень притягательная, легкая, воздушная, с невероятной харизмой", "Звезды Голливуда отдыхают", - отметили фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2010384-zvezdy-gollivuda-otdyhayut-dinara-satzhan-v-roskoshnom-plate-ocharovala-kaznet-video/