"Как же ему повезло": Нюша выложила романтические фото с мужем

Нюша. Фото: instagram.com/nyusha_nyusha

Российская исполнительница Нюша опубликовала в своем Instagram романтические кадры с мужем. Подписчики бурно отреагировали на фото и пожелали паре счастья, передает NUR.KZ.

"Наше с тобой приключение. Терять рассудок с навигатором, погружаться в доверие, зная, что падаем… Знакомиться с тенью, обнажая экваторы.

Снимать напряжение до неопознанных квантовых библиотек - там я точно знаю, что это наш выбор, любимый, маршрут в вероятность, где нас еще нет", - прокомментировала Нюша новые фотографии.

Теплые и романтические снимки умилили ее верных фанатов.

"Кайф, люблю вас", "Четвертое фото напоминает сериал "Черная любовь", "Как же ему с вами повезло", "Какие горячие фото", "Просто любите друг друга, это большое счастье", "Красивая пара", "Какие милые, счастья вам огромного", - отреагировали фолловеры на публикацию артистки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2009490-kak-zhe-emu-povezlo-nyusha-vylozhila-romanticheskie-foto-s-muzhem/