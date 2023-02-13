43-летняя Виктория Боня похвасталась фигурой в бикини (видео)

Виктория Боня. Фото: instagram.com/victoriabonya

43-летняя российская телеведущая Виктория Боня доказала подписчикам, что не использует фотошоп для коррекции фигуры на своих фотографиях, передает NUR.KZ.

В своем Instagram-аккаунте Вика опубликовала видео с отдыха на Мальдивах, где похвасталась своей точеной фигурой.

"Фотошоп, говорили они. У нее не такая фигура. Даже находили старые фото и прикладывали рядом, чтобы проще жилось", - написала ведущая под постом.

"Божественно красивая", "Ты настоящая? Как ты можешь быть такой идеальной? Викуся, ты настоящая куколка", "У меня нет слов, чтобы описать твою красоту! Твое лицо, тело, душа, интеллект - все просто идеально! Ты воплощение совершенства", "Просто фантастика!" - прокомментировали поклонники звезды.

Однако некоторых фолловеров Виктории не удалось убедить.

"Сейчас фотошоп и на видео прикладывают. И ноги удлиняют, и талию меньше делают. Так что вопрос остался открытым. Я не против этого всего, картинка радует глаз, это круто! Но зачем обманывать и говорить, что, мол, не фотошоп", "Фотошоп продвинулся и его теперь можно и к видео применять", "Тут тоже видео через фильтр, однозначно", "Есть же даже с видео фотошопом? Разве нет? Можно ножки удлинить и потоньше себя сделать. А на видео в ванной кажется немного больше, а вообще, конечно, огонь", - написали в комментариях подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2009117-43-letnyaya-viktoriya-bonya-pohvastalas-figuroy-v-bikini-video/