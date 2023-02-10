"Замученная тяжкой жизнью": поклонников обеспокоил внешний вид Ирины Шейк

Ирина Шейк. Фото: instagram.com/irinashayk

37-летняя российская супермодель Ирина Шейк поделилась кадрами с фотосъемки для модного журнала, чем в очередной раз взволновала своих поклонников, передает NUR.KZ.

Ирина Шейк в своем Instagram-аккаунте опубликовала серию снимков молодого фотографа для обложки французского журнала Purple Fashion Magazine, но на этот раз фанаты не оценили образ модели.

Поклонники отметили, что в последнее время модель выглядит уставшей.

"У Ирины выражение лица, словно замученная тяжкой жизнью. Раньше на фото лицо лучезарное было", "Какие-то неудачные фотки в последнее время. Вид на них утомленный, как будто человек не высыпается", "Ирсон, соберись уже! Хватит страдать! Зажги, ты можешь!", "У Ирины практически нет возрастных изменений на лице. Но лицо уставшее в последнее время. Даже само выражение лица изменилось. Все чаще грустное", - прокомментировали поклонники модели.

Однако некоторые фанаты подчеркнули, что возраст модели только к лицу.

"Возраст Ирину только красит! Шикарная женщина!", "Удивительно, Ирину возрастные изменения ничуть не портят, наоборот нравятся. Какая-то глубина в этих фото, видишь человека, а не модель. В этих морщинках есть секс. Хочу так же взрослеть", "Потрясающая! Такая естественная и вдохновляющая. Столько посыла и глубины в образах", - восхитились новой порцией фотоконтента подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2008904-zamuchennaya-tyazhkoy-zhiznyu-poklonniki-obespokoeny-vneshnim-vidom-iriny-sheyk/