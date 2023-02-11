Звезда "Уэнсдей" сверкнула "диким" нарядом на премьере нового фильма

Кэтрин Зета-Джонс. Фото: Steve Granitz / WireImage / Getty Images

Актриса Кэтрин Зета-Джонс вышла на красную дорожку с мужем Майклом Дугласом и сыном Диланом в эффектном платье с трендовым леопардовым принтом, передает Daily Mail.

53-летняя актриса Кэтрин Зета-Джонс вместе с членами семьи посетила премьеру фильма киновселенной Marvel "Человек-муравей и Оса: Квантомания", которая состоялась в Лос-Анджелесе.

В фильме "Человек-муравей и Оса: Квантомания" ее супруг Майкл Дуглас сыграл одну из главных ролей.

Для выхода в свет актриса выбрала яркий наряд от бренда Carolina Herrera из коллекции Pre-Fall 2023.

Данное платье из тяжелой жаккардовой ткани имеет приталенный силуэт в виде футляра, отсутствующие бретельки и двойной длинный шлейф. Вышивка на платье представлена в виде леопардового принта.

Свой образ звезда дополнила черными лакированными туфлями с ремешками и макияжем с акцентом на глазах.

Кэтрин Зета-Джонс сыграла в таких фильмах и сериалах, как "Уэнсдей", "Терминал", "Маска Зорро", "Двенадцать друзей Оушена", "Чикаго". За роль в последней картине она удостоилась "Оскара" в номинации "Лучшая актриса второго плана".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2008527-zvezda-uensdey-sverknula-dikim-naryadom-na-premere-novogo-filma/