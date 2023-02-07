"Наша гордость": Асель Сагатова в новом образе пленила сердца верных фанатов

Асель Сагатова. Фото: instagram.com/asselsagatova

Казахстанская актриса Асель Сагатова представила новый образ, который высоко оценили фолловеры. Ее яркий аутфит украсил серые февральские будни, передает NUR.KZ.

"Понравилось селфи. Оставлю в ленте", - подписала Асель свое фото в Instagram.

Актриса запечатлелась в ярко-розовом платье с открытыми плечами. Ее вечерний аутфит дополнило колье. Асель предпочла нюдовый макияж и аккуратную укладку с романтическими локонами.

"Очень красивая, цвет платья просто блеск. Образ шикарный", "Просто куколка", "Естественная красавица", "Наша гордость и суперактриса", "Как всегда, очаровательная, обаятельная и привлекательная", "Подумала, Сати Казанова, боже, как вы похожи!", "Ангельское личико", - отреагировали пользователи соцсети.

А один из подписчиков дал свой совет.

"Брови слишком толстые, Асель. Исправь, и ты будешь одной из красивейших женщин Казахстана", - заявил он.

"Не хочу", - лаконично ответила ему актриса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2008332-nasha-gordost-asel-sagatova-v-novom-obraze-plenila-serdtsa-vernyh-fanatov/