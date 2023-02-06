"Уже не тот": Беркута раскритиковали за новый образ с бородой и усами (видео)

Беркут. Кадр видео: instagram.com/berkut_aibekjan

Казахстанский певец Беркут выложил видео из отпуска, после чего пользователи соцсети раскритиковали его за внешний вид, позволив себе неприятные комментарии в адрес артиста, передает NUR.KZ.

На кадрах, опубликованных в Instagram музыкального исполнителя, он вместе с женой Аишей катается по морю, а вокруг них плавают дельфины.

"Вес мозга взрослого дельфина около 1700 грамм, а наш - 1400 грамм. Исследование показало, что общее количество нервных клеток в мозге дельфина больше, чем у человека. Дельфины разговаривают друг с другом, издавая звуки на разных частотах. У каждого дельфина свое имя. Дельфин может видеть внутреннее строение человека. Например, сразу определяет беременность женщины", - рассказал Беркут.

Однако внимание подписчиков певца больше привлек не рассказ о дельфинах и не кадры с ними, а внешний вид артиста.

"Ого, что у вас с лицом! У вас борода седая!", "Вам не идет борода и усы, выглядите как бомж! Извините за высказывание", "Беркут ага уже не тот", "Себя в порядок приведи, ты же красивый. Зачем быстро стареешь", "Поменяй имидж", - посоветовали поклонники Беркуту.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2008182-uzhe-ne-tot-berkuta-raskritikovali-za-novyy-obraz-s-borodoy-i-usami-video/