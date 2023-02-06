"Наша Одри Хепберн": Мадина Садвакасова обворожила Казнет новым образом (видео)

Мадина Садвакасова. Кадр из видео: instagram.com/sadvakasovamadina

Казахстанская певица Мадина Садвакасова показала свое перевоплощение. Образ знаменитости оценили ее фолловеры, отметив, что артистка очень привлекательна, передает NUR.KZ.

Певица опубликовала новое видео в своем Instagram.

"Что вы заметили в новом образе?" - спросила Мадина своих фанатов.

Подписчики заметили, что на видео Мадина с челкой, которая когда-то у нее была.

"Казахская Мэрилин Монро", "Я была ребенком и видела Мадину Садвакасову по телевизору именно такой, она совсем не изменилась", "Нет наигранности, очень красивая певица", "Наша Одри Хепберн", "Красота, неповластная годам", "Челка и длинные волосы!", "Ангел, вы такая нежная, сияйте всегда", "Как модель, классно позируете", "Вам так челка идет", - отреагировали пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2008150-nasha-odri-hepbern-madina-sadvakasova-obvorozhila-kaznet-novym-obrazom-video/