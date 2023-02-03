"Просто конфетка": звезда Comedy Club в платье с открытыми плечами покорила фанатов

Марина Кравец. Фото: instagram.com/marinakravets

Участница Comedy Club Марина Кравец поделилась в соцсети "честным" фото. Фанаты забросали актрису комплиментами, отметив, что ей не нужны никакие фильтры, передает NUR.KZ.

Снимок, на котором Марина запечатлена в красном сверкающем платье с открытыми плечами, появился на ее страничке в Instagram.

"Просто фото, просто с работы, вот, как есть", - отметила Марина, добавив хештеги "ни грамма фильтров", "только фотошоп".

"Марина, умоляю, не делайте никаких силиконовых губ", "Просто конфетка", "Зеркало улыбается от удовольствия", "Марина, вы и без фильтров прекрасны, они вам не нужны", "Королева! Никаких не надо фильтров, слов. Только беречь глаза, чтобы не ослепнуть от вашей сумасшедшей красоты и невероятного обаяния!" - отреагировали на публикацию актрисы фолловеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2007913-prosto-konfetka-zvezda-comedy-club-v-plate-s-otkrytymi-plechami-pokorila-fanatov/