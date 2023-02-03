"Модели Victoria's Secret курят в сторонке": Индира Едильбаева очаровала новой фотосессией

Индира Едильбаева. Фото: instagram.com/indi_edilbayeva

Казахстанская певица Индира Едильбаева поделилась новыми фотографиями и восхитила своих верных поклонников. Женственный образ артистки высоко оценили фолловеры, передает NUR.KZ.

Индира Едильбаева разместила новые фотографии в своем Instagram.

"Женственна внутри и снаружи. Не смогла определиться, какая мне больше всех нравится, они все шикарны. А вы как считаете?" - написала певица.

"Красавица", "Всегда хотела вас видеть с длинными волосами", "Буду твоим Раимом", "Модели Victoria’s Secret нервно курят в сторонке", "Я тоже счита, что все фото прекрасны", "Ты шикарная", "Вау, красотуля", "Мисс мира", "Ты невероятная", "Огонь", "Прекрасно выглядишь", "Вам очень идет", - заявили фолловеры.

Отметим, что ранее молодая артистка показала своего бойфренда.

"В этом году я встретила свою любовь. Вам того же желаю в следующем", - рассказала она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2007887-modeli-victorias-secret-kuryat-v-storonke-indira-edilbaeva-ocharovala-novoy-fotosessiey/