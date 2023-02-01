"Дерзко, креативно, бесстрашно": Анна Данченко удивила новым ярким образом
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Казахстанская телеведущая Анна Данченко примерила яркий образ, разбавив серые зимние будни. Фанаты отметили, что образ получился очень удачным, а вот некоторым преображение теледивы не понравилось, передает NUR.KZ.
"Новый образ. Идет мне челка?" - спросила Анна своих подписчиков в Instagram, где и разместила свежие фотографии.
Для нового образа телеведущая примерила малиновый пиджак и нанесла яркий макияж с акцентом на глаза. Аккуратная укладка и объемные круглые серьги дополнили ее выразительный образ.
Фанаты отметили, что Анна сумела украсить их зимний день, добавив весенних красок.
"Ой, что за тигрица!", "Мне все нравится - и мейк, и лук, и прическа. Любуюсь целый день. Я аж сама захотела такой лук", "Дерзко, креативно, бесстрашно - такие ассоциации", - отметили фолловеры.
Однако некоторые подписчики убеждены, что Анне больше идут нежные тона и легкий макияж.
"Что это за образ? 5 тонн краски нанесла. У вас есть природная красота. Не нужно портить", "Анна ханым, вам все идет, но нежность больше", "Макияж не идет, вы и без него красавица", - высказались они.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2007608-derzko-kreativno-besstrashno-anna-danchenko-udivila-novym-yarkim-obrazom/