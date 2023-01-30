Макпал Исабекова призналась, что жалеет об увеличении губ, и показала себя до процедуры (фото)

Макпал Исабекова. Фото: instagram.com/makosyai

Казахстанская певица Макпал Исабекова призналась подписчикам, что жалеет об увеличении губ, и показала, как выглядела до этой процедуры, передает NUR.KZ.

В своем Instagram артистка рассказала, зачем в свое время решилась на увеличение губ.

"Я больше подкалывала верхнюю губу, чтобы избавиться от асимметрии, нижняя у меня и так была хорошая. Делала я это очень давно, лет 10 назад где-то, и всего пару раз. Косметолог, которая делала укол, обещала, что через полгода примерно рассосется гель. Как видите, ничего никуда не ушло. И я подозреваю, что это что-то намного плотнее геля она мне вколола.

Жду, когда сниму брекеты, буду, скорее всего, вырезать. Я вообще не советовала бы колоть губы, ну, разве что капелюшечку. Естественность очень привлекательна для меня сейчас. Жаль, что я не понимала этого тогда", - прокомментировала Макпал.

Она также показала свое фото до процедуры.

"Вот так губы выглядели до вмешательства. правда же красиво было? И почему мне казалось, что я могу сделать лучше?" - высказалась певица.

Макпал Исабекова. Фото: instagram.com/makosyai

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2007213-makpal-isabekova-priznalas-chto-zhaleet-ob-uvelichenii-gub-i-pokazala-sebya-do-protsedury-foto/