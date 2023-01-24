"Всегда знала, что кукла Барби существует": Анна Данченко в ярком образе обворожила Казнет

Анна Данченко. Фото: instagram.com/ann_2905

Отечественная телеведущая Анна Данченко представила яркий образ, разбавив серые январские будни. Фанаты заявили, что в этом образе теледива напомнила им куклу Барби, передает NUR.KZ.

Анна Данченко, прекрасно владеющая казахским языком, давно уже завоевала сердца своих зрителей. На этот раз теледива примерила новый образ, появившись с задорными кудряшками и в ярком аутфите лимонного цвета.

Анна призвала пользователей Сети жить на позитиве и чаще улыбаться. Подписчики в Instagram тут же отреагировали на ее публикацию и щедро одарили комплиментами.

"Всегда знала, что кукла Барби существует, но то, что у нее еще и красивая душа, узнала через вас", "Как всегда, образ бомба", "Вай, такая красивая", "Казахская Моника Беллуччи", "Нравятся все ваши образы", "Волшебная красота", - написали пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2006492-vsegda-znala-chto-kukla-barbi-suschestvuet-anna-danchenko-v-yarkom-obraze-obvorozhila-kaznet/